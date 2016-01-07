Alkhasyan (Smagina) Luisa
Место рожденияTashkent
Дата рождения17.03.1945
Дата смерти07.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1945
Отец: ?
Мать: Smagina Lubov
Tashkent
Рождение ребёнка
22.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Alkhasyan Yuriy
Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
21.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Alkhasyan Yuriy
Tashkent, Uzbekistan
Смерть
07.01.2016
Tashkent
Похороны
Неизвестно
Domrobad