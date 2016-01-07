Alkhasyan (Smagina) Luisa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAlkhasyan (Smagina) Luisa

Alkhasyan (Smagina) Luisa

avatar

Место рождения

Tashkent

Дата рождения

17.03.1945

Дата смерти

07.01.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1945

Отец: ?

Мать: Smagina Lubov

Tashkent
Рождение ребёнка
22.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Alkhasyan Yuriy

Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
21.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Alkhasyan Yuriy

Tashkent, Uzbekistan
Смерть
07.01.2016
Tashkent
Похороны
Неизвестно
Domrobad
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close