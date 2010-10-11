Alkhasyan Yuriy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Alkhasyan Yuriy

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Место рождения

Tashkent

Дата рождения

10.07.1944

Дата смерти

11.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1944

Отец: Alkhasyants Levon

Мать: Elisaveta

Tashkent
Рождение ребёнка
22.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Alkhasyan Luisa

Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
21.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Alkhasyan Luisa

Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
05.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.10.2010
Tashkent
Похороны
Неизвестно
Bodkino
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