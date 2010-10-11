Alkhasyan Yuriy
Место рожденияTashkent
Дата рождения10.07.1944
Дата смерти11.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1944
Отец: Alkhasyants Levon
Мать: Elisaveta
Tashkent
Рождение ребёнка
22.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Alkhasyan Luisa
Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
21.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Alkhasyan Luisa
Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
05.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.10.2010
Tashkent
Похороны
Неизвестно
Bodkino