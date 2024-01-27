Бондаренко Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1955 г.р.
Около 1955 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Бондаренко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Бондаренко Николай Иванович

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Бондаренко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бондаренко Николай Иванович

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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