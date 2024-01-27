Бондаренко Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Бондаренко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Бондаренко Николай Иванович
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Бондаренко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бондаренко Николай Иванович
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно