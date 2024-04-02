Горина Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горина Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1913

Дочь: Чупина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Горин Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Горин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Горин Григорий Егорович

Рождение ребёнка
28.02.1926

Сын: Горин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Горин Григорий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Горин Григорий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горина Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Горин Григорий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Горин Григорий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горин Григорий Егорович

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