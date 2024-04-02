Горина Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1913
Дочь: Чупина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Горин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Горин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Горин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
28.02.1926
Сын: Горин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Горин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Горин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горина Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Горин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горин Григорий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно