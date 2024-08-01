Константинов Прокопий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Рогова (Константинова) Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ерошкина (Константинова) Зинаида Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно