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Константинов Прокопий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Рогова (Константинова) Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ерошкина (Константинова) Зинаида Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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