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Маторин Михаил Васильевич

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Место рождения

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

?.09.1870

Дата смерти

22.09.1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1898

Сын: Маторин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1900

Дочь: Маторина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Калаушина Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
01.06.1904

Дочь: Маторина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
27.09.1906

Сын: Маторин Роман Михайлович

Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
17.01.1909

Сын: Маторин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
27.11.1911

Сын: Маторин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маторина Зинаида Николаевна

Смерть
22.09.1926
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