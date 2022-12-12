Маторин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения?.09.1870
Дата смерти22.09.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1898
Сын: Маторин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1900
Дочь: Маторина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Калаушина Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
01.06.1904
Дочь: Маторина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
27.09.1906
Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
17.01.1909
Сын: Маторин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
27.11.1911
Сын: Маторин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Маторина Зинаида Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1926