Клименко Степан Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Степан Ефремович

Место рождения

с.Раевка Казахстан

Дата рождения

1907

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Клименко Ефрем Васильев

Мать: Клименко Матрона Степанова

с.Раевка Казахстан
Рождение ребёнка
02.06.1940

Сын: Клименко Виктор Степанович

Мать ребёнка: Клименко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клименко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Мария

Смерть
1959
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
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