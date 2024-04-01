Клименко Степан Ефремович
Место рожденияс.Раевка Казахстан
Дата рождения1907
Дата смерти1959
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
с.Раевка Казахстан
Рождение ребёнка
02.06.1940
Сын: Клименко Виктор Степанович
Мать ребёнка: Клименко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клименко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клименко Мария
Смерть
1959
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область