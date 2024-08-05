Храмченков Георгий (Егор) Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмченков Георгий (Егор) Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмченкова (Соловьёва) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Храмченкова (Соловьёва) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Храмченкова (Соловьёва) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храмченков Александр Егорович

Мать ребёнка: Храмченкова (Соловьёва) Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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