Макаров Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1897
Дочь: Макарова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Макарова -- Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Макарова -- Александра Егоровна
Рождение ребёнка
25.10.1901
Мать ребёнка: Макарова -- Александра Егоровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно