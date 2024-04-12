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Макаров Петр Тимофеевич

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.08.1897

Дочь: Макарова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Макарова -- Александра Егоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Макаров Феодор Петрович

Мать ребёнка: Макарова -- Александра Егоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.10.1901

Сын: Макаров Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Макарова -- Александра Егоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова -- Александра Егоровна

Смерть
Неизвестно
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