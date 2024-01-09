Смирнов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.2008

Дочь: Смирнова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Лесникова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
23.09.2009

Дочь: Смирнова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Лесникова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
25.11.2018

Дочь: Смирнова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Лесникова Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесникова Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесникова Елена Михайловна

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