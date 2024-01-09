Смирнов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.2008
Дочь: Смирнова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Лесникова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
23.09.2009
Дочь: Смирнова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Лесникова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
25.11.2018
Дочь: Смирнова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Лесникова Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно