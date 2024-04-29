Bernowa (Von Buxhoeveden) Helene (Elena) 05.02.1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bernowa (Von Buxhoeveden) Helene (Elena)

Место рождения

г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя

Дата рождения

05.02.1831

Дата смерти

14.12.1898

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1831

Отец: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Александр Федорович (Alexander)

Мать: Буксгевден (Von Buxhoeveden) (Деллингсгаузен (Von Dellingshausen)) Юлия Федоровна (Julie Anna)

г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя
Смерть
14.12.1898
Pisa Italy

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