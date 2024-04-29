Bernowa (Von Buxhoeveden) Helene (Elena)
Место рожденияг. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя
Дата рождения05.02.1831
Дата смерти14.12.1898
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1831
Отец: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Александр Федорович (Alexander)
Мать: Буксгевден (Von Buxhoeveden) (Деллингсгаузен (Von Dellingshausen)) Юлия Федоровна (Julie Anna)
г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя
Смерть
14.12.1898
Pisa Italy