Титов (Гурьев) Иоанн (Иван) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов (Гурьев) Иоанн (Иван) Иосифович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.04.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1867 ст.

Отец: Титов Иосиф (Осип) Гурьевич

Мать: Алексеева Евдокия Иосифовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.01.1886 ст.

Жена: Кукутина Пераскева Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Гурьев-Гуряшин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1894 ст.

Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Иоанн (Иван) Иванович

Мать ребёнка: Кукутина Пераскева Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1895 ст.

Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Илья Иванович

Мать ребёнка: Кукутина Пераскева Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1898 ст.

Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Кукутина Пераскева Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.10.1906 ст.

Жена: Гурьянова -Приёмная Матрона Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Второе бракосочетание.
Смерть
Неизвестно
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