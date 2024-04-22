Титов (Гурьев) Иоанн (Иван) Иосифович
Место рождения
Дата рождения15.04.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1867 ст.
Бракосочетание
19.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
1888 ст.
Сын: Гурьев-Гуряшин Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1894 ст.
Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Иоанн (Иван) Иванович
Мать ребёнка: Кукутина Пераскева Алексеевна
Рождение ребёнка
15.07.1895 ст.
Сын: Титов-Гурьев-Гуряшин Илья Иванович
Мать ребёнка: Кукутина Пераскева Алексеевна
Рождение ребёнка
30.12.1898 ст.
Дочь: Титова-Гурьева-Гуряшина Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Кукутина Пераскева Алексеевна
Бракосочетание
13.10.1906 ст.
Второе бракосочетание.
Смерть
Неизвестно