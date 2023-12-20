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Коваленко Никифор Васильевич

Место рождения

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Коваленко Василий Петрович

Мать: Коваленко (Киселёва) Анна Павловна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Жена: Киселёва Ульяна Михайловна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.

Дочь: Коваленко Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Михайловна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.05.1903 ст.

Жена: Коваленко (Слесарева) Васса Михайловна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.

Сын: Коваленко Илья Никифорович

Мать ребёнка: Коваленко (Слесарева) Васса Михайловна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.05.1908 ст.

Дочь: Коваленко Ефросинья Никифоровна

Мать ребёнка: Коваленко (Слесарева) Васса Михайловна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.

Дочь: Коваленко Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Коваленко (Слесарева) Васса Михайловна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.

Сын: Коваленко Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Коваленко (Слесарева) Васса Михайловна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1914 ст.

Сын: Коваленко Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Коваленко (Слесарева) Васса Михайловна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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