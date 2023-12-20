Коваленко Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
16.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.
Дочь: Коваленко Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Михайловна
Бракосочетание
26.05.1903 ст.
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.
Сын: Коваленко Илья Никифорович
Мать ребёнка: Коваленко (Слесарева) Васса Михайловна
Рождение ребёнка
19.05.1908 ст.
Дочь: Коваленко Ефросинья Никифоровна
Мать ребёнка: Коваленко (Слесарева) Васса Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.
Дочь: Коваленко Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Коваленко (Слесарева) Васса Михайловна
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.
Сын: Коваленко Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Коваленко (Слесарева) Васса Михайловна
Рождение ребёнка
13.03.1914 ст.
Сын: Коваленко Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Коваленко (Слесарева) Васса Михайловна
Смерть
Неизвестно