Шалудько (Жила) Параскева Карповна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шалудько (Жила) Параскева Карповна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1805

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Жила Карп Семёнович

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалудько Варфоломей Назарович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шалудько Марина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Шалудько Варфоломей Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шалудько Пётр Варфоломеевич

Отец ребёнка: Шалудько Варфоломей Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.08.1836 ст.

Сын: Шалудько Лаврентий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Шалудько Варфоломей Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шалудько Антоний Варфоломеевич

Отец ребёнка: Шалудько Варфоломей Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Шалудько Ирина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Шалудько Варфоломей Назарович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
До 1858

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