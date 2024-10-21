Шалудько (Жила) Параскева Карповна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Жила Карп Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шалудько Марина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Шалудько Варфоломей Назарович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шалудько Пётр Варфоломеевич
Отец ребёнка: Шалудько Варфоломей Назарович
Рождение ребёнка
11.08.1836 ст.
Сын: Шалудько Лаврентий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Шалудько Варфоломей Назарович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шалудько Антоний Варфоломеевич
Отец ребёнка: Шалудько Варфоломей Назарович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Шалудько Ирина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Шалудько Варфоломей Назарович
Смерть
До 1858