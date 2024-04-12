Голуб (Кузменко) Ксения Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1805
Сын: Голуб Игнатий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Голуб Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1807 ст.
Дочь: Голуб Агафья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Голуб Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Голуб Андрей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Голуб Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1825 ст.
Дочь: Голуб Параскева Лаврентьевна
Отец ребёнка: Голуб Лаврентий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1825