Голуб (Кузменко) Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голуб (Кузменко) Ксения Ефимовна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Кузменко Ефим Григорьевич

Мать: Кузменко Матрёна Климентьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Голуб Игнатий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Голуб Лаврентий Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.02.1807 ст.

Дочь: Голуб Агафья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Голуб Лаврентий Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Голуб Андрей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Голуб Лаврентий Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.10.1825 ст.

Дочь: Голуб Параскева Лаврентьевна

Отец ребёнка: Голуб Лаврентий Васильевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голуб Лаврентий Васильевич

Смерть
После 1825
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