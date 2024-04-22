Фильчаков Фрол/Флор Федорович/Феодорович
Место рождения
Дата рождения18.08.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1852
Бракосочетание
?.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1875 ст.
Сын: Фельчаков Георгий Флорович
Мать ребёнка: Фельчакова Евлампия Ивановна
Восприемники: Сенчев Поликарп Стефанович; Гусева Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1878 ст.
Дочь: Фильчакова Агафия Флоровна
Мать ребёнка: Фельчакова Евлампия Ивановна
Смерть
Неизвестно