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Фильчаков Фрол/Флор Федорович/Феодорович

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

18.08.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1852

Отец: Фильчаков Федор Матвеевич

Мать: Фильчакова Домна Андреевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
?.01.1874 ст.

Жена: Фельчакова Евлампия Ивановна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1875 ст.

Сын: Фельчаков Георгий Флорович

Мать ребёнка: Фельчакова Евлампия Ивановна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Сенчев Поликарп Стефанович; Гусева Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1878 ст.

Дочь: Фильчакова Агафия Флоровна

Мать ребёнка: Фельчакова Евлампия Ивановна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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