Матрена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Николаев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марина Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Николаев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Николаев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Николаев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1864

Сын: Антон Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Николаев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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