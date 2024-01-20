Матрена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Николаев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Николаев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Николаев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Николаев
Рождение ребёнка
1864
Сын: Антон Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Николаев
Смерть
Неизвестно