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Александра Григорьева
Александра Григорьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Дата смерти
После 1864
Пол
Женский
Отец
Григорий Акинфиев
1818 г.р.
Мать
Евдокия Степанова
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Григорий Акинфиев
Мать:
Евдокия Степанова
Смерть
После 1864
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