Александра Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Григорьева

Александра Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Григорий Акинфиев

Мать: Евдокия Степанова

Смерть
После 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close