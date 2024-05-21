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Сафронов Иван Лукьянович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Сафронов Лука Павлович

Мать: Сафронова (Чернакова) Акилина Федоровна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова -- Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1873

Дочь: Сафронова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Сафронова -- Наталья Ивановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.06.1875

Дочь: Сафронова Павла Ивановна

Мать ребёнка: Сафронова -- Наталья Ивановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.06.1876

Сын: Сафронов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Сафронова -- Наталья Ивановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.06.1877

Дочь: Сафронова Февронья Ивановна

Мать ребёнка: Сафронова -- Наталья Ивановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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