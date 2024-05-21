Сафронов Иван Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1873
Дочь: Сафронова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Сафронова -- Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1875
Дочь: Сафронова Павла Ивановна
Мать ребёнка: Сафронова -- Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1876
Сын: Сафронов Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Сафронова -- Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1877
Дочь: Сафронова Февронья Ивановна
Мать ребёнка: Сафронова -- Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно