(Lubińska (Siubańska)) Zenona — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Lubińska (Siubańska)) Zenona

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Szwykowski Stanisław Karol Feliks Cezary

Рождение ребёнка
19.10.1857

Сын: Szwykowski Franciszek Piotr Stanisław

Отец ребёнка: Szwykowski Stanisław Karol Feliks Cezary

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Szwykowska) Maria

Отец ребёнка: Szwykowski Stanisław Karol Feliks Cezary

Рождение ребёнка
05.08.1861

Дочь: (Szwykowska) Marcjanna Gabriela Maria

Отец ребёнка: Szwykowski Stanisław Karol Feliks Cezary

Смерть
Неизвестно

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