(Lubińska (Siubańska)) Zenona
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1857
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Szwykowska) Maria
Отец ребёнка: Szwykowski Stanisław Karol Feliks Cezary
Рождение ребёнка
05.08.1861
Дочь: (Szwykowska) Marcjanna Gabriela Maria
Отец ребёнка: Szwykowski Stanisław Karol Feliks Cezary
Смерть
Неизвестно