Бирюкова (Подкидышь Ильи Авраамовича) София Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Подкидышь Ильи Авраамовича) София Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

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