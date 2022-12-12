Ковалевская (Кулямпина) Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1971
Сын: Ковалевский Константин Викторович
Отец ребёнка: Ковалевский Виктор Константинович
Рождение ребёнка
02.12.1973
Дочь: Зак Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Ковалевский Виктор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зак Юрий Лейбович
Бракосочетание
Неизвестно