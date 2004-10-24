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Ковалевский Виктор Константинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

30.04.1947

Дата смерти

24.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1971

Сын: Ковалевский Константин Викторович

Мать ребёнка: Ковалевская Галина Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1973

Дочь: Зак Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Ковалевская Галина Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалевская Галина Алексеевна

Смерть
24.10.2004
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