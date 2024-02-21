Михаил Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1815 г.р.

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Устинья Ипатова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Чернятино, Кинешемский уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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