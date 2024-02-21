Михаил Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Устинья Ипатова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Чернятино, Кинешемский уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно