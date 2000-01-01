Старикевич Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикевич Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Старикевич Даниил

Мать: София Дмитриева

Смерть
1977
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