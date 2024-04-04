Спирчина Акулина (Акилина) Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти16.01.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Спирчин Филимон Абрамович
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов
Сын: Спирчин Савва Абрамович Авраамович
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов
Сын: Спирчин Никита Абрамович Авраамович
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов
Дочь: Параскева Абрамовна
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов
Дочь: Ксения Абрамовна
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов
Сын: Спирчин Андроник Абрамович
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов
Сын: Спирчин Порфирий Абрамович
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов
Дочь: Акилина Абрамовна
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов
Дочь: Елена Абрамовна
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов
Сын: Спирчин Николай Абрамович
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов
Сын: Спирчин Евтихий Абрамович
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов