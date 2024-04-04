Спирчина Акулина (Акилина) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирчина Акулина (Акилина) Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

16.01.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Спирчин Филимон Абрамович

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Спирчин Савва Абрамович Авраамович

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Сын: Спирчин Никита Абрамович Авраамович

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Дочь: Параскева Абрамовна

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1863 ст.

Дочь: Ксения Абрамовна

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1864 ст.

Сын: Спирчин Андроник Абрамович

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1869 ст.

Сын: Спирчин Памфил Абрамович

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец
Рождение ребёнка
13.02.1869 ст.

Сын: Спирчин Порфирий Абрамович

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец
Рождение ребёнка
28.05.1870 ст.

Дочь: Акилина Абрамовна

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Дочь: Елена Абрамовна

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1873 ст.

Сын: Спирчин Николай Абрамович

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1877 ст.

Сын: Спирчин Евтихий Абрамович

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1878 ст.

Сын: Спирчин Семен Абрамович

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 2 Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирчин Абрам 2 Иванов

Смерть
16.01.1892 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от удушья
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