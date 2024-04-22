Моргачев Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1819
Рождение: запись о рождении №31, метрическая книга за 1819 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
1838
Брак 1: запись о браке №21, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Андрей Матфеев Душаков и ... Показать все
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Андрей Моргачев и Ефросинья Макарова
Смерть
Неизвестно