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Моргачев Иван Егорович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №31, метрическая книга за 1819 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
1838

Жена: Ртищева Евдокия Архиповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №21, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Андрей Матфеев Душаков и ... Показать все
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Андрей Моргачев и Ефросинья Макарова
Смерть
Неизвестно
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