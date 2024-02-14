Кутушев Ахмадулла Мурзагалиевич
Место рожденияд.Тюканово
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутушев Мурзагали Мандиевич
д.Тюканово
Рождение ребёнка
28.03.1928
Сын: Кутушев Ахметсафа Ахмадуллович
Мать ребёнка: Кутушева Багида
д.Тюканово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.07.1934
Сын: Кутушев Ахмадей Ахмадуллович
Мать ребёнка: Кутушева Багида
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР