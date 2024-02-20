Липа Параскева Романовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Липа Иван Андреевич
Отец ребёнка: Липа Андрей Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Липа Андрей Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно