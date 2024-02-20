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Липа Емельян Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Липа Андрей Федорович

Мать: Липа Параскева Романовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
22.01.1889

Жена: Евгения Яковлевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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