Липа Емельян Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Липа Андрей Федорович
Мать: Липа Параскева Романовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
22.01.1889
Жена: Евгения Яковлевна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно