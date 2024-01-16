Мельникова (Мельникова) Ирина
Место рожденияБлаговещенск
Дата рождения07.06.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1923
Отец: Мельников (киндсфатер) Александр
Мать: Черемных Ольга
Благовещенск
Рождение ребёнка
21.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баннов Митрофан Григорьевич
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область