Мельникова (Мельникова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Мельникова) Ирина

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Место рождения

Благовещенск

Дата рождения

07.06.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1923

Отец: Мельников (киндсфатер) Александр

Мать: Черемных Ольга

Благовещенск
Рождение ребёнка
21.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баннов Митрофан Григорьевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Митрофан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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