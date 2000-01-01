Льдинина (Бурьягина) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Льдинина (Бурьягина) Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1966

Отец: Михаил

Мать: Бурьягина Феодосия Алексеевна

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