Петрушина Фекла Андреевна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрушина Фекла Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.12.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрушин Кирьян Петрович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Петрушин Захар Кирьянович

Отец ребёнка: Петрушин Кирьян Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1856 ст.

Сын: Петрушин Алексей Кирьянович

Отец ребёнка: Петрушин Кирьян Петрович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
05.12.1896

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