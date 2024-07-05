Петрушина Фекла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти05.12.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Петрушин Захар Кирьянович
Отец ребёнка: Петрушин Кирьян Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1856 ст.
Сын: Петрушин Алексей Кирьянович
Отец ребёнка: Петрушин Кирьян Петрович
Смерть
05.12.1896