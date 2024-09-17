Никин Андрей Павлович
Место рожденияШамкино
Дата рождения17.10.1895
Дата смерти06.10.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1895
Отец: Никин Павел Николаевич
Мать: Никина Татьяна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1919
Мать ребёнка: Никина (Белова) Марина Михайловна
Смерть
06.10.1948
Шамкино, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия