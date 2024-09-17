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Никин Андрей Павлович

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Место рождения

Шамкино

Дата рождения

17.10.1895

Дата смерти

06.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1895

Отец: Никин Павел Николаевич

Мать: Никина Татьяна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никина (Белова) Марина Михайловна

Рождение ребёнка
03.07.1919

Сын: Никин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Никина (Белова) Марина Михайловна

Смерть
06.10.1948
Шамкино, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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