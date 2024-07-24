Оськин Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1967
Сын: Оськин Александр Викторович
Мать ребёнка: Оськина (Фоломкина) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
05.04.1971
Дочь: Рыбинская (Оськина) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Оськина (Фоломкина) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
16.03.1981
Дочь: Оськина Елена Викторовна
Мать ребёнка: Оськина (Фоломкина) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
15.06.1984
Дочь: Федорова (Оськина) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Оськина (Фоломкина) Мария Герасимовна
Смерть
Неизвестно