Оськин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оськин Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оськина (Фоломкина) Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
13.05.1967

Сын: Оськин Александр Викторович

Мать ребёнка: Оськина (Фоломкина) Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
05.04.1971

Дочь: Рыбинская (Оськина) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Оськина (Фоломкина) Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
16.03.1981

Дочь: Оськина Елена Викторовна

Мать ребёнка: Оськина (Фоломкина) Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
15.06.1984

Дочь: Федорова (Оськина) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Оськина (Фоломкина) Мария Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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