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Шатунов Федот Тимофеев

Место рождения

поч. Малашков, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Шатунов Тимофей Терентьев

Мать: Шатунова Марья

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717

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