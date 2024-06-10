Москвин Федор 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМосквин Федор

Москвин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Москвин Калистрат Федоров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1762

Дочь: В Дер Кумырской (Москвина) Софья Федорова

Мать ребёнка: ?

Смерть
1779
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Москвина (Москвина) Арина Федорова

Мать ребёнка: ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.