Москвин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1779
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Москвин Калистрат Федоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1762
Дочь: В Дер Кумырской (Москвина) Софья Федорова
Мать ребёнка: ?
Смерть
1779
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Москвина (Москвина) Арина Федорова
Мать ребёнка: ?