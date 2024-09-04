Тарасова Рубцова Любовь Вячеславовна
Место рожденияг.Онега
Дата рождения1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Рубцов Вячеслав
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Тарасов Сергей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
1985
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Тарасова Дарья Скргеевна
Отец ребёнка: Тарасов Сергей Юрьевич