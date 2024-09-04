Тарасова Рубцова Любовь Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова Рубцова Любовь Вячеславовна

Тарасова Рубцова Любовь Вячеславовна

Место рождения

г.Онега

Дата рождения

1964

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Рубцов Вячеслав

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Тарасов Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
1985

Муж: Тарасов Сергей Юрьевич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1986

Дочь: Тарасова Дарья Скргеевна

Отец ребёнка: Тарасов Сергей Юрьевич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.