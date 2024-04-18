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Пономарева Евдокия Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Герасим Фаддеев

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пономарева Дарья Герасимова

Отец ребёнка: Пономарев Герасим Фаддеев

Сыропятова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
16.01.1888

Сын: Пономарев Петр Герасимов

Отец ребёнка: Пономарев Герасим Фаддеев

Сыропятова, Сарапульский округ, Уральская область
плёнка 2121847, стр. 833
Смерть
Неизвестно

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