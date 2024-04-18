Пономарева Евдокия Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пономарева Дарья Герасимова
Отец ребёнка: Пономарев Герасим Фаддеев
Рождение ребёнка
16.01.1888
Отец ребёнка: Пономарев Герасим Фаддеев
плёнка 2121847, стр. 833
Смерть
Неизвестно