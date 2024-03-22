Ермолаев Андрей 2 Николаев
Место рождения
Дата рождения01.07.1903 ст.
Дата смерти08.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1903 ст.
восприемники деревни Нератовка-запасной унтер-офицер Корнилий Павлов (Ермолаев) и крестьянская девица Ксения Михайловна
Военная служба
Неизвестно
Ермолаев Андрей Николаевич Учетно-послужная картотека Дата рождения: 01.07.1903 Место рождения: Татарская АССР Наименование военкомата: Зиминский РВК, Иркутская обл., Зиминский р-н Дата и место призыв... Показать все
Смерть
08.01.1942
Ермолаев Андрей Николаевич Приказ об исключении из списков Дата рождения: __.__.1903 Воинское звание: капитан Последнее место службы: 66 стрелковый полк Воинская часть: 66 стрелковый полк Дата выбытия... Показать все