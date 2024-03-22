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Ермолаев Андрей 2 Николаев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.07.1903 ст.

Дата смерти

08.01.1942

Пол

Мужской

Отец

С 1860 по 1862 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1903 ст.

Отец: Ермолаев Николай 1 Павлов

Мать: Ермолаева Анастасия Евфимова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемники деревни Нератовка-запасной унтер-офицер Корнилий Павлов (Ермолаев) и крестьянская девица Ксения Михайловна
Военная служба
Неизвестно
Ермолаев Андрей Николаевич Учетно-послужная картотека Дата рождения: 01.07.1903 Место рождения: Татарская АССР Наименование военкомата: Зиминский РВК, Иркутская обл., Зиминский р-н Дата и место призыв... Показать все
Смерть
08.01.1942
Ермолаев Андрей Николаевич Приказ об исключении из списков Дата рождения: __.__.1903 Воинское звание: капитан Последнее место службы: 66 стрелковый полк Воинская часть: 66 стрелковый полк Дата выбытия... Показать все
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