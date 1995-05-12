Монастырская (Боюнова) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1947
Дата смерти12.05.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1947
Рождение ребёнка
13.04.1974
Дочь: Тиновицкая Елена Ивановна
Отец ребёнка: Монастырский Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монастырский Андрей Иванович
Отец ребёнка: Монастырский Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1995