Монастырская (Боюнова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монастырская (Боюнова) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1947

Дата смерти

12.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1947

Отец: Боюнов Алексей Антонович

Мать: Боюнова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
13.04.1974

Дочь: Тиновицкая Елена Ивановна

Отец ребёнка: Монастырский Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монастырский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Монастырский Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монастырский Иван Степанович

Смерть
12.05.1995
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