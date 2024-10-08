Чигарькова (Антонова) Акилина Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧигарькова (Антонова) Акилина Филимоновна

Чигарькова (Антонова) Акилина Филимоновна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Антонов Филимон Ефимович

Мать: Антонова Марфа Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигарьков Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Чигарьков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Чигарьков Андрей Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1765

Сын: Чигарьков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Чигарьков Андрей Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Сидорова (Чигарькова) Марина Андреевна

Отец ребёнка: Чигарьков Андрей Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.