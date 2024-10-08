Чигарькова (Антонова) Акилина Филимоновна
Место рождения
Дата рождения1734
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Антонов Филимон Ефимович
Мать: Антонова Марфа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Чигарьков Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Чигарьков Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Чигарьков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Чигарьков Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Сидорова (Чигарькова) Марина Андреевна
Отец ребёнка: Чигарьков Андрей Дмитриевич