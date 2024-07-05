Трофимова Феодосия Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1895 ст.
Дата смерти27.05.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1895 ст.
Отец: Трофимов Новожилов Василий Михайлович
Мать: Трофимова Новожилова (Степная) Марфа / Мария Михайловна
дата крещения - 07.05.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская жена Анна Ефимьевна Поликарпова Источник: Г... Показать все
Смерть
27.05.1896 ст.
дата погребения - 29.05.1896 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 год причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все