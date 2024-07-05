Трофимова Феодосия Васильевна 06.05.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимова Феодосия Васильевна

Трофимова Феодосия Васильевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.05.1895 ст.

Дата смерти

27.05.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1895 ст.

Отец: Трофимов Новожилов Василий Михайлович

Мать: Трофимова Новожилова (Степная) Марфа / Мария Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.05.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская жена Анна Ефимьевна Поликарпова Источник: Г... Показать все
Смерть
27.05.1896 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 29.05.1896 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 год причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.