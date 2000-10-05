Иевлева (Шаткова) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Шаткова) Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1931

Дата смерти

05.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова (Иевлева) Лидия Гордеевна

Отец ребёнка: Иевлев Гордей Варфоломеевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Гордей Варфоломеевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.07.1962

Сын: Иевлев Борис Гордеевич

Отец ребёнка: Иевлев Гордей Варфоломеевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
05.10.2000

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