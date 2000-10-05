Иевлева (Шаткова) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1931
Дата смерти05.10.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова (Иевлева) Лидия Гордеевна
Отец ребёнка: Иевлев Гордей Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1962
Отец ребёнка: Иевлев Гордей Варфоломеевич
Смерть
05.10.2000