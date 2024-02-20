Чапни Гавриил Исаакович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Чапни /шалтей/ Исаак Федорович
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Гаврииловна
Мать ребёнка: Чапни Христина Павловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чапни Христина Павловна
Смерть
Неизвестно