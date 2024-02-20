Чапни Гавриил Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧапни Гавриил Исаакович

Чапни Гавриил Исаакович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Чапни /шалтей/ Исаак Федорович

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Гаврииловна

Мать ребёнка: Чапни Христина Павловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чапни Христина Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close