Чапни /Шалтей/ Исаак Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни /Шалтей/ Исаак Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала

Дата рождения

1792

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Мать: Чапни /шалтей/ София

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1823

Сын: Чапни Гавриил Исаакович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
1828
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
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