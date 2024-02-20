Чапни /Шалтей/ Исаак Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Дата рождения1792
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
1828
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала