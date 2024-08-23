Крайнова (Еремина) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Еремина) Варвара Павловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.01.1874

Дата смерти

После 25.10.1911

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1874

Отец: Еремин Павел Николаевич

Мать: Еремина-Никулина Евдокия Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.01.1874
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
21.11.1892

Муж: Крайнов Пётр Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1898

Дочь: (Крайнова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Крайнов Пётр Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1901

Сын: Крайнов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Крайнов Пётр Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1902

Сын: Крайнов Семён Петрович

Отец ребёнка: Крайнов Пётр Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1904

Дочь: (Крайнова) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Крайнов Пётр Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1906

Дочь: (Крайнова) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Крайнов Пётр Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1911

Дочь: (Крайнова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Крайнов Пётр Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.10.1911

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