Крайнова (Еремина) Варвара Павловна
Место рождения
Дата рождения09.01.1874
Дата смертиПосле 25.10.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1874
Место жительства
Неизвестно
Крещение
10.01.1874
Бракосочетание
21.11.1892
Рождение ребёнка
13.09.1898
Дочь: (Крайнова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Крайнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1901
Отец ребёнка: Крайнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1902
Отец ребёнка: Крайнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1904
Дочь: (Крайнова) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Крайнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1906
Дочь: (Крайнова) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Крайнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1911
Дочь: (Крайнова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Крайнов Пётр Иванович
Смерть
После 25.10.1911