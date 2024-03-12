Буколаева Феврония Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1885
Дочь: Буколаева Христина Васильева
Отец ребёнка: Буколаев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Буколаев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Буколаев Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно