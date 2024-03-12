Буколаева Феврония Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буколаева Феврония Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1885

Дочь: Буколаева Христина Васильева

Отец ребёнка: Буколаев Василий Андреевич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Буколаев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Буколаев Василий Андреевич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буколаев Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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