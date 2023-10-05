Семеник Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеник Варвара Николаевна

Место рождения

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Василий Андреевич

Рождение ребёнка
03.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Василий Андреевич

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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