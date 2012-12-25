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Кукуева Элина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2012

Отец: Кукуев Борис Алексеевич

Мать: Сальникова Анастасия Андреевич

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