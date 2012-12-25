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Кукуева Элина Борисовна
Кукуева Элина Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.2012
Пол
Женский
Отец
Кукуев Борис Алексеевич
1992 г.р.
Мать
Сальникова Анастасия Андреевич
1993 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2012
Отец:
Кукуев Борис Алексеевич
Мать:
Сальникова Анастасия Андреевич
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